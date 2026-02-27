Pedía ayuda a sus víctimas: detienen a sujeto acusado de robos con violencia e intento de violación contra adultas mayores / kali9

La Policía de Investigaciones (PDI) de Concepción concretó la detención de un sujeto en la comuna de Coronel, acusado de ser el autor de una serie de violentos robos con violencia e intentos de violación ocurridos durante febrero de 2026. Los ataques afectaron a dos mujeres adultas mayores, de 76 y 85 años, quienes denunciaron un patrón común: ingresos forzados a sus hogares cerca de las 07:00 AM y agresiones físicas de las que lograron defenderse para evitar ataques sexuales.

El trabajo de inteligencia permitió detectar que el individuo realizaba una labor de inteligencia previa antes de actuar. “Se observa que el sujeto hace algún tipo de investigación antes de ingresar (...). En algunas ocasiones iba y solicitaba alimentación o algún tipo de ayuda para poder vincular si había personas al momento de ingresar”, explicó el comisario Carlos González, de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex).

De acuerdo con los antecedentes policiales, la captura fue posible gracias a la identificación de la motocicleta tipo scooter en la que se movilizaba y el uso de un casco característico que el agresor no se quitaba durante los delitos. Tras una orden de entrada y registro solicitada por el Fiscal Matías Arellano, se halló en la vivienda del imputado una gran cantidad de especies y evidencia que lo conecta directamente con los casos recientes y otros hechos previos.

Investigación por ataques seriales desde 2024

La peligrosidad del detenido radica en su posible vinculación con una serie de delitos de similares características cometidos desde hace dos años. El subprefecto Christian Irribarra, jefe de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) Concepción, reveló que existen “a lo menos cinco investigaciones más” desde 2024 a la fecha, centradas en víctimas de entre 70 y 90 años residentes de Concepción y Coronel, cosigna Emol.

La situación judicial del acusado ha generado especial atención, dado que ya había estado bajo la medida de prisión preventiva durante el año pasado. Las autoridades ahora analizan su historial para determinar su culpabilidad en la seguidilla de agresiones sexuales y robos violentos que han afectado a la población más vulnerable de la zona.

Impacto en la seguridad regional

El arresto fue valorado por las autoridades de gobierno debido al alto impacto social que generan este tipo de crímenes. La Seremi de Seguridad, Paulina Estuardo, calificó los hechos como uno de los delitos “más gravosos” que se han registrado últimamente, señalando que el daño causado a las víctimas es “incalculable”.

El imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Coronel para su audiencia de control de detención. Se espera que la Fiscalía presente las pruebas recolectadas, las cuales, según Estuardo, son fundamentales para cerrar no solo los casos actuales, sino también para esclarecer los crímenes que han permanecido bajo investigación desde 2024 en la región.