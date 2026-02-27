Camión se incendia y explota en General Velásquez: tránsito se encuentra suspendido

Un camión explotó y se incendió la mañana de este viernes en el empalme de General Velásquez con Ruta 5, en el sector de Las Acacias, comuna de San Bernardo, generando un amplio operativo de emergencia y la suspensión total del tránsito en la vía local hacia el sur.

El hecho ocurrió justo en el punto donde General Velásquez conecta con la Ruta 5, afectando la circulación vehicular en una de las arterias más transitadas del sector sur de la capital.

Tras la explosión, el fuego comenzó a propagarse hacia el paisajismo de la autopista y alcanzó un árbol ubicado en las cercanías de una empresa del sector.

Bomberos trabaja en emergencia ampliada

Hasta el lugar llegó personal de Bomberos, que activó un procedimiento ampliado para controlar las llamas y evitar que el incendio se extendiera a otras instalaciones o estructuras cercanas.

Según los antecedentes preliminares, se trataría de un camión tolva, por lo que no debería transportar materiales peligrosos o altamente combustibles.

A pesar de ello, la explosión inicial generó preocupación entre conductores y trabajadores del área, debido a la magnitud de las llamas.

Producto de la emergencia, se suspendió completamente el tránsito en la vía local del empalme de General Velásquez hacia el sur, justo en la conexión con Ruta 5 a la altura de Las Acacias.

Hasta el momento no se ha informado de personas lesionadas, aunque las diligencias continúan para esclarecer las causas del siniestro y evaluar posibles daños estructurales en la zona afectada.

Las autoridades llamaron a evitar el sector y optar por rutas alternativas mientras se desarrollan las labores de control.