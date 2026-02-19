Ley de 40 horas en Chile: Qué pasa si trabajas a honorarios y no respetan la reducción de jornada

A partir de abril de 2026, la jornada laboral en Chile comenzará a reducirse a 42 horas semanales, como parte del camino hacia las 40 horas. Sin embargo, la normativa aplica formalmente solo a trabajadores contratados bajo el Código del Trabajo, dejando en duda a quienes trabajan a honorarios.

Según datos de la Dirección de Presupuestos (Dipres), más de 32 mil personas trabajan a honorarios en el Gobierno Central, muchas cumpliendo funciones permanentes y con jefatura directa. Para estos casos, expertos advierten que podría existir una relación laboral encubierta.

“Si un trabajador a honorarios cumple horarios fijos, recibe órdenes directas y tiene obligaciones permanentes, podría exigir el reconocimiento de su vínculo laboral y reclamar sus derechos”, explica Camila Cárdenas, directora del área de Litigación y socia de SoyHonorario.

Por otro lado, especialistas señalan que la entrada en vigencia de la reducción de jornada también podría aumentar fiscalizaciones y demandas laborales. Según Donovan Riveros, abogado de BDO Chile, “una mala clasificación podría derivar en multas o juicios”.

Desde Talana destacan que indicadores como control de horario, uso de herramientas corporativas y funciones permanentes pueden obligar a formalizar el vínculo, incluso si el contrato es por honorarios.

La transición hacia las 40 horas continuará de manera gradual hasta abril de 2028. Mientras tanto, tanto empleadores como trabajadores deberían revisar sus condiciones, ya que esta etapa podría marcar un punto de inflexión en el uso de contratos a honorarios en Chile.