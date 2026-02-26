Escándalo mayúsculo: agreden a periodista de CHV en ‘piscinazo’ de Skar Labra

Este jueves por la tarde se llevó a cabo el piscinazo de Skar Labra, quien se coronó como la nueva reina del Festival de Viña del Mar.

En medio del evento y durante la llegada de la ganadora de Fiebre de Baile, se vivió un tenso momento: un guardia agredió a Patricio Sotomayor del programa Plan Perfecto, quien acompañaba a Skar Labra.

“¡Me está pegando! “No, viejo, sin violencia”, comentó el periodista mientras discutía con el guardia de seguridad que no permitió el paso de Sotomayor hacia la piscina donde se realizaba el evento.

Tras tensos minutos, Sergio Marabolí, director del Diario La Hora, intercedió por el periodista de Chilevisión, quien finalmente logró pasar para acompañar a Skar Labra en el momento del piscinazo.

Minutos antes de que la reina de Viña del Mar saliera hacia la piscina, Patricio Sotomayor se reencontró con el guardia y se burló de la situación vivida antes. “Amigo, la paz. Si me van a poner un ‘charchazo’, lo tengo ganado. Amigo, yo lo quiero mucho”, cerró.