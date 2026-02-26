;

VIDEO. Escándalo mayúsculo: agreden a periodista de CHV en ‘piscinazo’ de Skar Labra

Durante la llegada de la reina de Viña al evento, un guardia no permitió el ingreso de Patricio Sotomayor, quién acusó que fue golpeado.

Nicolás Lara Córdova

Escándalo mayúsculo: agreden a periodista de CHV en ‘piscinazo’ de Skar Labra

Este jueves por la tarde se llevó a cabo el piscinazo de Skar Labra, quien se coronó como la nueva reina del Festival de Viña del Mar.

En medio del evento y durante la llegada de la ganadora de Fiebre de Baile, se vivió un tenso momento: un guardia agredió a Patricio Sotomayor del programa Plan Perfecto, quien acompañaba a Skar Labra.

Revisa también:

ADN

“¡Me está pegando! “No, viejo, sin violencia”, comentó el periodista mientras discutía con el guardia de seguridad que no permitió el paso de Sotomayor hacia la piscina donde se realizaba el evento.

Tras tensos minutos, Sergio Marabolí, director del Diario La Hora, intercedió por el periodista de Chilevisión, quien finalmente logró pasar para acompañar a Skar Labra en el momento del piscinazo.

Minutos antes de que la reina de Viña del Mar saliera hacia la piscina, Patricio Sotomayor se reencontró con el guardia y se burló de la situación vivida antes. “Amigo, la paz. Si me van a poner un ‘charchazo’, lo tengo ganado. Amigo, yo lo quiero mucho”, cerró.

Revive el momento a continuación:

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad