“¿Cómo te gusta...?: revelan encuentro entre Asskha y Matteo Bocelli tras comentado chiste subido de tono en Viña 2026

La polémica rutina de Asskha Sumathra en el Festival de Viña del Mar 2026 sigue sumando capítulos. Esta vez, el programa reveló imágenes inéditas del encuentro entre la comediante y el tenor italiano Matteo Bocelli tras el comentado cierre de su show en la Quinta Vergara.

La escena contrasta con las críticas en redes sociales, donde algunos calificaron el intercambio con el artista durante la rutina como incómodo.

Es que el cruce entre Asskha y Bocelli fue uno de los momentos más comentados de la cuarta noche del Festival de Viña 2026, justo antes de que los animadores ingresaran al escenario y se desatara la controversia por el supuesto “corte”.

Con un simple “Don Bocelli, buenas noches”, la transformista desató la euforia en la Quinta Vergara, donde el público comenzó a gritar al unísono “¡El beso, el beso!”.

Aunque el esperado gesto no se concretó, la comediante mantuvo un coqueto intercambio con Matteo Bocelli, miembro del jurado del certamen, jugando con el idioma e invitándolo en doble sentido a compartir una comida. “Usted pone el ‘penne’... ¡pero la pasta, ordinarias!”, lanzó entre risas.

“¿Cómo te gusta...?”

Sin embargo, y pese a los cuestionamientos de redes e incluso a rumores de malestar del italiano, las imágenes difundidas por Mega muestran un ambiente relajado y cordial entre ambos.

En el registro se ve a Asskha en un tono completamente distendido en el backstage, instante en el que llega Matte. Fiel a su estilo, la transformista retomó el coqueteo que ya había generado carcajadas en el escenario. “¿Cómo te gusta la pasta? ¿Al peso? ¿Carbonara?”, expresó.

Pero no se quedó ahí, ya que luego de la respuesta de la comediante, quien precisó que le gusta la pasta “al dente”, el cantante agregó: “Yo cocino bastante bien. Cuando vayas a Italia...”

Esto generó la reacción inmediata de Asskha, quien, sacando más carcajadas, cerró: “Es muy lejos, mejor vamos a la piccola”