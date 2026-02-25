;

Explosión en Mercado Central de Antofagasta deja dos mujeres heridas

El estallido por fuga de gas ocurrió en la cocina de un local de comida durante la mañana y dejó a la dueña y a una trabajadora con lesiones. Ambas fueron trasladadas al hospital.

Pablo Castillo

Una explosión registrada la mañana de este miércoles en el Mercado Central de Antofagasta dejó a dos mujeres con lesiones por quemaduras. El incidente ocurrió en un local de comida situado en el segundo nivel del recinto.

El aviso a los equipos de emergencia se dio a las 8:37 horas, lo que movilizó a voluntarios de Bomberos, personal del Samu y efectivos de Carabineros hasta el mercado, ubicado en la esquina de Maipú con Ossa.

Según los antecedentes preliminares entregados por los organismos que trabajaron en el lugar, la emergencia se originó por una acumulación de gas en la cocina de un local comercial, lo que provocó la explosión.

A raíz del estallido, dos mujeres resultaron con quemaduras y fueron atendidas en el lugar antes de ser trasladadas en ambulancia al Hospital Regional de Antofagasta.

Una de las lesionadas es la dueña del local, una mujer chilena de 63 años que sufrió quemaduras en distintas zonas del cuerpo. La segunda afectada es una mujer extranjera de 51 años, quien presentó lesiones en brazos y piernas.

De acuerdo con Carabineros, ambas pacientes se encuentran fuera de riesgo vital y permanecen en evaluación médica.

