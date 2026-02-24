Justicia rechaza demanda de un preso de Punta Peuco por supuesta negligencia médica

La Corte de Apelaciones de Santiago decidió, de manera unánime, mantener el rechazo a una demanda que buscaba una indemnización de dinero por parte del Estado. La demanda acusaba que Gendarmería no atendió bien a un preso del penal Punta Peuco que se enfermó de coronavirus en agosto de 2021.

¿Por qué los jueces rechazaron la demanda?

El tribunal revisó todas las pruebas y llegó a la conclusión de que Gendarmería no cometió errores ni fue descuidada. Estas son las razones principales que explicaron los jueces:

Se cumplió con lo posible: En esa época de la pandemia, los tratamientos aún se estaban descubriendo, y el servicio entregó toda la ayuda que podía ofrecer en ese momento.

Protección adecuada: Los funcionarios usaban equipos de protección (mascarillas KN95, guantes, pecheras) y entregaban gel a los presos para evitar que el virus se pasara de uno a otro.

Atención rápida: Cuando el interno empezó con fiebre y dificultad para respirar, Gendarmería le dio medicamentos básicos, lo controló y lo llevó rápido a un hospital para salvarle la vida.

Comunicación con la familia: Un asistente social del penal llamó varias veces a la esposa del preso para contarle cómo iba de salud.

La elección del hospital

Uno de los puntos clave del fallo fue que la familia del preso fue quien decidió que lo llevaran al Hospital de la Fuerza Aérea (FACh) y no Gendarmería por su cuenta. El tribunal destacó que los funcionarios mostraron preocupación y cercanía con la familia, lo que contradice las acusaciones de la demanda.

Al final, los jueces determinaron que la demanda no fue clara en explicar qué fue exactamente lo que Gendarmería hizo mal, mientras que el Estado sí probó que sus trabajadores hicieron todo lo necesario para resguardar la vida del paciente.