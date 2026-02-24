Un inesperado momento se robó parte del protagonismo en la segunda noche del Festival de Viña del Mar 2026, cuando el conocido activista digital Patricio Acosta, más popular en redes como el “Tapa Hoyos”, irrumpió en plena Quinta Vergara.

El creador de contenidos, quien suma más de 50 mil seguidores en Instagram bajo el perfil @patoacosta.tapahoyo, aprovechó el inicio de la jornada, en específico, cuando los animadores Karen Doggenweiler y Rafael Araneda bajaron del escenario para interactuar con el público. Fue ahí cuando lanzó su mensaje sin filtro.

23 de febrero de 2026/VIA DEL MAR karen Doggenweiler , Rafa Araneda durante la segunda noche del Festival Internacional de la Cancin de Via del Mar 2026. FOTO:PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO / Pablo Ovalle Isasmendi Ampliar

“Vine a fiscalizar los hoyos que hay acá en la ciudad de Viña y Valparaíso. Por lo menos unos 300”, afirmó ante la sorpresa de los comunicadores, instalando su ya conocida crítica sobre el estado de las calles y el uso de los impuestos.

Karen le siguió el juego y le preguntó “cuántos hoyos” había detectado, mientras Araneda lo presentó entre risas como “el tapador de hoyos profesional”. La respuesta no tardó: “Por lo menos 10 hoyos al día”, dijo, antes de insistir en su reclamo. “Pagamos, pagamos y ¿qué recibimos a cambio? Nada”.

El intercambio generó confusión y carcajadas en el escenario, especialmente cuando Araneda lo calificó de “máquina” y “potro”, comentario que el activista respondió aclarando que hablaba de los hoyos en las calles.

Aunque el momento ocurrió fuera de transmisión oficial, varios asistentes lo registraron en video y lo viralizaron rápidamente. En redes sociales, el episodio dividió opiniones: algunos celebraron que llevara su denuncia a la Quinta, mientras otros cuestionaron la incomodidad que generó en los animadores.

Más allá de la anécdota, el “Tapa Hoyos” logró lo que buscaba: convertir su cruzada ciudadana en parte del espectáculo más visto del verano.