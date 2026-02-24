;

VIDEO. El “Tapa Hoyos” irrumpe en Viña 2026 y desconcierta a los animadores en plena Quinta Vergara

Patricio Acosta aprovechó su minuto para interactuar con los animadores del Festival, hecho que quedo registrado y compartido ne redes sociales.

Nelson Quiroz

Capturas

Capturas

Un inesperado momento se robó parte del protagonismo en la segunda noche del Festival de Viña del Mar 2026, cuando el conocido activista digital Patricio Acosta, más popular en redes como el “Tapa Hoyos”, irrumpió en plena Quinta Vergara.

El creador de contenidos, quien suma más de 50 mil seguidores en Instagram bajo el perfil @patoacosta.tapahoyo, aprovechó el inicio de la jornada, en específico, cuando los animadores Karen Doggenweiler y Rafael Araneda bajaron del escenario para interactuar con el público. Fue ahí cuando lanzó su mensaje sin filtro.

ADN

23 de febrero de 2026/VIA DEL MAR karen Doggenweiler , Rafa Araneda durante la segunda noche del Festival Internacional de la Cancin de Via del Mar 2026. FOTO:PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO / Pablo Ovalle Isasmendi

Vine a fiscalizar los hoyos que hay acá en la ciudad de Viña y Valparaíso. Por lo menos unos 300”, afirmó ante la sorpresa de los comunicadores, instalando su ya conocida crítica sobre el estado de las calles y el uso de los impuestos.

Karen le siguió el juego y le preguntó “cuántos hoyos” había detectado, mientras Araneda lo presentó entre risas como “el tapador de hoyos profesional”. La respuesta no tardó: “Por lo menos 10 hoyos al día”, dijo, antes de insistir en su reclamo. “Pagamos, pagamos y ¿qué recibimos a cambio? Nada”.

Revisa también

ADN

El intercambio generó confusión y carcajadas en el escenario, especialmente cuando Araneda lo calificó de “máquina” y “potro”, comentario que el activista respondió aclarando que hablaba de los hoyos en las calles.

Aunque el momento ocurrió fuera de transmisión oficial, varios asistentes lo registraron en video y lo viralizaron rápidamente. En redes sociales, el episodio dividió opiniones: algunos celebraron que llevara su denuncia a la Quinta, mientras otros cuestionaron la incomodidad que generó en los animadores.

Más allá de la anécdota, el “Tapa Hoyos” logró lo que buscaba: convertir su cruzada ciudadana en parte del espectáculo más visto del verano.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad