“Es un público muy inculto, en vez de una evolución hay una involución en el cerebro humano”, aseguró en declaraciones posteriores al show.

Javier Méndez

Tras este chiste comenzaron a pifiar a Arturo Ruiz-Tagle en el Festival de Puerto Montt: ¡Pongan Sinaka!

El comediante Arturo Ruiz-Tagle vivió una compleja presentación en el Festival Capital 2026 de Puerto Montt. Pese a la gran convocatoria, el humorista no logró conectar con el público y terminó su show entre pifias.

Todo ocurrió durante la noche del jueves, en la celebración de los 173 años de la ciudad en la Región de Los Lagos.

Al principio, todo iba bien. Ruiz-Tagle salió a escena caracterizado como Adán y soltó un par de chistes que fueron bien recibidos, con las risas correspondientes. Eso sí, a los pocos minutos la escena comenzó a mutar para mal.

Las primeras pifias aparecieron tras recordar su pasado como “símbolo sexual”. Luego, se intensificaron cuando comenzó a formular un chiste sobre la conquista de mujeres. “Es muy difícil ahora”, sostuvo.

“Antes uno conquistaba mirando. Te gustaba, la miraba, ella te sonreía y estabas listo. Ahora la miras mucho rato y te acusa de acoso sexual”, remató. Aún aparecían risas.

Un poco más adelante en la rutina habló sobre las conquistas por Facebook y la importancia de la foto de perfil. “(Si en la foto) tiene el pelo rojo, sobaco azul, huye. Esos animales son tóxicos y venenosos”, planteó.

Un chiste en referencia al uso de teléfonos antiguos fue determinante. “¡Pongan Sinaka!”, se escuchó entre el público, en referencia al artista que también se presentaría un poco más tarde. “¿Por qué pifiáis?“, quiso saber el humorista.

“Esto es parte de la cultura del público. Es un público muy inculto, en vez de una evolución hay una involución en el cerebro humano”, aseguró en declaraciones posteriores al show.

Revisa la rutina a continuación:

