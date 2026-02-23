;

María Luisa Godoy corrió el Run and Sand Zapallar 2026 junto a sus hijos

La periodista de TVN y ex animadora del Festival de Viña participó en una carrera que busca concientizar a la gente con el cuidado del océano.

María Luisa Godoy corrió el Run and Sand Zapallar 2026 junto a sus hijos

La Playa Cachagua fue escenario de una nueva edición del Run and Sand Zapallar 2026, circuito que combina deporte y conciencia ambiental en el borde costero. Entre los cientos de participantes estuvo María Luisa Godoy, periodista de Televisión Nacional de Chile (TVN) y ex animadora del Festival Internacional de Viña del Mar, quien vivió una jornada especialmente significativa.

Más allá del desafío deportivo, la experiencia de la comunicadora estuvo marcada por la presencia de sus hijos, especialmente la del pequeño Ignacio, quien disfrutó su primera carrera. En medio de la arena y mar, madre e hijo compartieron kilómetros que quedarán en la memoria familiar como un hito deportivo y emocional.

El Run and Sand no es solo una competencia. Desde hace cuatro años impulsa un mensaje claro: generar conciencia sobre el cuidado de las playas a través de la campaña “No más plásticos en los océanos”. Antes de su paso por Zapallar, el circuito tuvo exitosas fechas en Papudo y La Serena, consolidándose como un evento que une deporte, comunidad y sustentabilidad.

Ese fue justamente uno de los aspectos más valorados por Godoy, quien asistió invitada por Virutex, sponsor sustentable del evento.

“Estoy muy contenta, quiero felicitar al Run and Sand, que lleva cuatro años y es impresionante lo que están haciendo con el reciclaje… Las medallas de la carrera están preciosas, se hicieron con material reciclado, que en vez de contaminar o que llegue al mar, fue reutilizado. Además quedaron muy lindas, así que felicito a la organización. Muchas gracias y que sigan por muchos años más”, señaló.

Las medallas a las que hizo referencia fueron fabricadas con mallas recicladas de la industria pesquera, un material que suele terminar como residuo en el entorno marino. En las tres fechas del circuito 2026 —Papudo, La Serena y Zapallar— se retiraron más de 20.000 mallas de circulación para darles una nueva vida en forma de reconocimiento deportivo.

En una jornada marcada por el entusiasmo familiar y el compromiso ecológico, la experiencia de María Luisa Godoy reflejó el espíritu del Run and Sand: correr junto al mar, disfrutar del deporte y, al mismo tiempo, proteger aquello que lo hace posible.

