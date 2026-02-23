;

VIDEO. Gritan insulto racista a Michael B. Jordan y Delroy Lindo durante los premios BAFTA

La exclamación provino del activista John Davidson, quien tiene síndrome de Tourette. La BBC señaló que se trató de un tic involuntario y ofreció disculpas.

Durante la 79ª edición de los premios BAFTA de cine, el anfitrión Alan Cumming interrumpió la ceremonia para agradecer la “comprensión” del público luego de que se escucharan varias exclamaciones del activista con síndrome de Tourette John Davidson desde la audiencia.

Una de las expresiones ocurrió mientras los actores Michael B. Jordan y Delroy Lindo se encontraban sobre el escenario, momento en el que Davidson grita “¡nigger!”.

Davidson, diagnosticado con síndrome de Tourette a los 25 años, inspiró con su experiencia la película nominada al BAFTA: I Swear. Su condición puede manifestarse mediante tics que incluyen vocalizaciones involuntarias, lo que fue explicado por Cumming al público durante la ceremonia.

Aunque la premiación fue transmitida en diferido, la expresión no fue censurada. Según NBC News, la emisión en Estados Unidos a través de E! tampoco la habría eliminado.

Desde la BBC indicaron que el lenguaje se originó en tics verbales involuntarios asociados al síndrome de Tourette, que no hubo intención en ello y ofrecieron disculpas por las posibles ofensas causadas.

¿Qué es la Coprolalia?

La coprolalia es un síntoma presente en una minoría de personas con síndrome de Tourette y consiste en la emisión involuntaria de palabras o frases consideradas inapropiadas socialmente.

Previo al inicio del evento, personal de sala avisó a algunos asistentes ubicados cerca de Davidson sobre su condición, sin especificar qué tipo de exclamaciones podrían producirse. Reportes señalan que ni los nominados ni el resto de los invitados recibieron advertencias anticipadas por parte de BAFTA o la BBC.

