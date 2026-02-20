;

Tragedia en Renca: las estrictas normas que debía cumplir el camión que explotó

La ley exige señalética, extintores y prohibiciones claras para transportar gas licuado.

Nelson Quiroz

La explosión de un camión que transportaba gas licuado en la comuna de Renca dejó un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas y diez heridos, cinco de ellos en riesgo vital, abriendo una investigación para determinar eventuales responsabilidades penales y administrativas.

De acuerdo con los primeros antecedentes entregados por la Fiscalía, el conductor de un camión perteneciente a una empresa distribuidora habría perdido el control del vehículo, presuntamente por exceso de velocidad, impactando a otro transporte mayor. El choque derivó en una explosión tipo nube debido a la carga de gas licuado de petróleo (GLP).

El transporte de este tipo de combustible está regulado por el Decreto Supremo N°108 de 2014. La normativa exige que los camiones que trasladan GLP exhiban señalética visible que advierta su carácter inflamable, incluyendo letreros fijos y portátiles con la palabra “INFLAMABLE”, además de un aviso destacado sobre la cabina con la leyenda “GAS LICUADO, INFLAMABLE”.

Asimismo, los vehículos deben portar al menos dos extintores portátiles clase B y C, de un mínimo de seis kilos cada uno. La regulación también prohíbe que camiones cargados permanezcan estacionados en vías públicas, salvo emergencias y bajo vigilancia permanente. Solo pueden quedar detenidos en plantas autorizadas o en recintos inscritos ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de estas disposiciones.

En paralelo, el Decreto Supremo N°298, que regula el transporte de cargas peligrosas, establece obligaciones directas para los conductores. Entre ellas, la responsabilidad sobre la custodia y correcto uso de los equipos del vehículo durante el trayecto.

La normativa también prohíbe consumir alcohol durante la conducción o en las seis horas previas, transportar pasajeros no autorizados y fumar a menos de diez metros del camión. Incluso se restringe portar encendedores u otras fuentes de ignición en la cabina.

Las pericias deberán establecer si estas exigencias fueron cumplidas al momento del accidente.

