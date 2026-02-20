Megaincendios y salud: estudio detecta aumento de consultas respiratorias tras catástrofe en Valparaíso

Regiones a lo largo y ancho del mundo han sido afectadas por incendios forestales de magnitud, intensidad y duración sin precedentes. Una tendencia que, de acuerdo con la evidencia científica, se incrementará producto del cambio climático.

En Chile la situación no es diferente. Recientemente, los incendios en las regiones de Biobío y Ñuble dejaron más de 20 fallecidos y sobre 1.500 damnificados.

En este contexto, el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) , junto con Bupa Chile, desarrolló un estudio para indagar el impacto de los efectos climáticos en la salud de las personas, a partir de los incendios ocurridos en la región de Valparaíso en febrero de 2024.

El análisis se basó en datos anonimizados de más de 7,8 millones de consultas ambulatorias realizadas en la red de prestadores Bupa después del mega incendio, para analizar los efectos de este evento sobre las atenciones médicas y la salud de las personas.

Desde una perspectiva metodológica, el trabajo representa un aporte relevante y estratégico: es el primero en Chile que incorpora información del sistema privado y que modela la exposición a material particulado fino atribuible a incendios forestales, generando una base de análisis más completa y diversa.

“Resguardar el bienestar de la gente”

La presentación de los resultados permitió abrir un espacio de conversación intersectorial sobre los desafíos que enfrenta el sistema de salud y el nivel de respuesta ante eventos climáticos extremos.

Estela Blanco, investigadora adjunta del CR2, explicó que “más allá de los hallazgos específicos, este estudio abre espacio para hacer preguntas clave sobre nuestra capacidad para enfrentar emergencias climáticas”.

“La metodología utilizada nos permitirá avanzar hacia investigaciones más profundas y fortalecer la colaboración entre distintos sectores para resolver esas interrogantes a través de la ciencia y resguardar el bienestar de la gente”, añadió.

Aumento de consultas por causas respiratorias

Desde Bupa Chile destacaron que el proyecto busca generar evidencia para anticipar riesgos y mejorar la planificación sanitaria frente a los efectos del cambio climático.

El análisis mostró que el megaincendio de febrero de 2024 tuvo impactos temporales y distintos según la zona. En la Región de Valparaíso disminuyeron las atenciones ambulatorias tras la emergencia, mientras que en la Región Metropolitana se registró un aumento transitorio de consultas por causas respiratorias y cardiovasculares, cifras que luego volvieron a la normalidad.

Según los expertos, estos resultados refuerzan la necesidad de contar con datos para diseñar respuestas sanitarias adaptadas a cada territorio y enfrentar eventos climáticos cada vez más frecuentes.