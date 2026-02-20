Al menos 80 personas evacuadas: lo que se sabe del incendio que afecta a cité en el centro de Santiago

Un incendio estructural registrado en un cité del centro de Santiago activó un amplio operativo de emergencia durante esta jornada, obligando a evacuar a cerca de 80 personas y a suspender el tránsito en un perímetro clave del sector sur del casco histórico de la capital.

Según informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), la emergencia se produjo en un cité ubicado entre Avenida Santa Rosa y calle Curicó, en la comuna de Santiago, afectando a cerca de 20 viviendas.

Como medida preventiva, los residentes fueron trasladados a una zona segura mientras se desarrollaban las labores de control del fuego.

Desde el organismo indicaron que “aproximadamente 80 personas fueron evacuadas a zona segura”, precisando además que, “al momento, no se han reportado personas lesionadas producto de este evento”, un dato clave que entrega tranquilidad en medio de una situación de alto riesgo.

Tránsito suspendido y amplio despliegue de equipos de emergencia

Producto del incendio, las autoridades determinaron la suspensión total del tránsito vehicular en un cuadrante estratégico para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia. Los cortes se mantienen entre San Isidro y Santa Rosa, así como entre Santa Isabel y Eleuterio Ramírez, generando desvíos y congestión en vías alternativas del sector.

En el lugar trabajan intensamente voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago, quienes concentran sus esfuerzos en evitar la propagación de las llamas hacia inmuebles colindantes, una preocupación habitual en este tipo de construcciones antiguas y de alta densidad habitacional.

El operativo cuenta además con el apoyo de Carabineros de Chile, encargados de resguardar el perímetro de seguridad y colaborar con los desvíos de tránsito, junto a personal municipal que apoya las labores logísticas y de asistencia a los evacuados.

Desde SENAPRED recalcaron que la situación permanece en desarrollo, por lo que los cortes y desvíos podrían extenderse mientras se evalúan los daños estructurales y las condiciones de seguridad del inmueble afectado.