;

Al menos 80 personas evacuadas: lo que se sabe del incendio que afecta a cité en el centro de Santiago

Debido a los trabajos en el lugar, el tránsito se encuentra suspendido.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Un incendio estructural registrado en un cité del centro de Santiago activó un amplio operativo de emergencia durante esta jornada, obligando a evacuar a cerca de 80 personas y a suspender el tránsito en un perímetro clave del sector sur del casco histórico de la capital.

Según informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), la emergencia se produjo en un cité ubicado entre Avenida Santa Rosa y calle Curicó, en la comuna de Santiago, afectando a cerca de 20 viviendas.

Como medida preventiva, los residentes fueron trasladados a una zona segura mientras se desarrollaban las labores de control del fuego.

Revisa también:

ADN

Desde el organismo indicaron que “aproximadamente 80 personas fueron evacuadas a zona segura”, precisando además que, “al momento, no se han reportado personas lesionadas producto de este evento”, un dato clave que entrega tranquilidad en medio de una situación de alto riesgo.

Tránsito suspendido y amplio despliegue de equipos de emergencia

Producto del incendio, las autoridades determinaron la suspensión total del tránsito vehicular en un cuadrante estratégico para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia. Los cortes se mantienen entre San Isidro y Santa Rosa, así como entre Santa Isabel y Eleuterio Ramírez, generando desvíos y congestión en vías alternativas del sector.

En el lugar trabajan intensamente voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago, quienes concentran sus esfuerzos en evitar la propagación de las llamas hacia inmuebles colindantes, una preocupación habitual en este tipo de construcciones antiguas y de alta densidad habitacional.

El operativo cuenta además con el apoyo de Carabineros de Chile, encargados de resguardar el perímetro de seguridad y colaborar con los desvíos de tránsito, junto a personal municipal que apoya las labores logísticas y de asistencia a los evacuados.

Desde SENAPRED recalcaron que la situación permanece en desarrollo, por lo que los cortes y desvíos podrían extenderse mientras se evalúan los daños estructurales y las condiciones de seguridad del inmueble afectado.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad