“Tuvo que salir arrancando...”: pololo de conocida periodista de Mega sufrió heridas en explosión de Renca

Este jueves un camión que transportaba gas se volcó en la comuna de Renca, provocando una violenta explosión que dejó cinco fallecidos y varias personas heridas.

En el lugar se encontraba la pareja de la periodista de Mucho Gusto, Bárbara Mena. Fue la propia comunicadora quien contó al matinal el drama que vivió su cónyuge.

“Fue un momento muy impactante. Mi pareja era quien estaba transitando por este lugar. Me llama y me dice que un camión de gas dio vuelta su carga, explota y comienza a prender fuego en distintos sectores de la carretera y la caletera”, explicó.

“Según lo que relató, él se dio cuenta de que el camión venía muy rápido justo en una curva, y él tomó distancia por precaución”, agregó.

De acuerdo a Bárbara, su pareja, Juan Carlos, logró escapar de las llamas.

“Me dice que ve al camión, se le da vuelta la carga y comienza a ver muchas explosiones. Lo único que hace es bajarse del auto y arrancar en dirección contraria”, explicó.

“El vehículo comenzó a prenderse y, por razones obvias, tuvo que salir arrancando para no ser alcanzado por las llamas. Él en estos momentos está en buenas condiciones y por eso yo estoy tranquila”, cerró.

Según información entregada en el mismo matinal, la pareja de Bárbara Mena, sufrió lesiones menores y tuvo que ser vendado.