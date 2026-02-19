VIDEO. Revelan nuevo tráiler de Normal, la nueva película del creador de John Wick protagonizada por Bob Odenkirk
El sheriff Ulysses (Odenkirk) llega temporalmente al apacible pueblo de Normal, en el Medio Oeste de Estados Unidos, esperando encontrar un respiro frente a sus problemas de pareja y a las secuelas emocionales que arrastra tras su trabajo. Sin embargo, la calma se rompe cuando un intento de asalto a un banco sale mal y deja al descubierto un oscuro secreto.
