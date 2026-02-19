Resultados del Loto: números ganadores del sorteo 5389 del jueves 19 de febrero / AILEN DIAZ/AGENCIAUNO

La Polla Chilena de Beneficencia realizó este jueves 19 de febrero el sorteo 5389 del Loto, concurso que contó con un pozo acumulado de $4.150 millones distribuidos en sus distintas categorías.

Durante la instancia se dieron a conocer los números ganadores del Loto, además de los resultados del Recargado, Revancha, Desquite y las diferentes modalidades del Jubilazo, consolidando a este juego como uno de los más populares del país.

Revisa los pozos a entregar por cada uno de los sorteos

Loto: $740 millones

Recargado: $340 millones

Revancha: $330 millones

Desquite: $70 millones

Jubilazo $1.000.000: $960 millones

Premio Jubilazo $500.000: $360 millones

Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $1.200 millones

Jubilazo $500.000 por 50 años: $300 millones

Revisa los números ganadores del sorteo 5389 a continuación:

Loto : 38 - 4 - 32 - 11 - 30 - 1

: 38 - 4 - 32 - 11 - 30 - 1 Comodín : 41

: 41 Multiplicar : 3

: 3 Recargado : 35 - 8 - 31 - 37 - 2 - 14

: 35 - 8 - 31 - 37 - 2 - 14 Revancha : 27 - 9 - 41 - 35 - 32 - 31

: 27 - 9 - 41 - 35 - 32 - 31 Desquite: 24 - 6 - 25 - 36 - 16 - 28

Jubilazo

8 - 9 - 11 - 20 - 25 - 12

12 - 11 - 35 - 25 -15 - 18

37 - 24 - 3 - 40 - 5 - 23

25 - 17 - 18 - 29 - 2 - 33

3 - 37 - 13 - 36 - 34 - 11

9 - 20 - 3 - 34 – 1 - 2

10 - 1 - 5- 22 - 24 - 39

Jubilazo 50 años

23 - 31 - 5 - 29 - 28 - 16

3 - 27 - 31 -14 -18 -32

6 - 28 - 5 - 23 - 26 - 17