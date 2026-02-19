Resultados del Loto: números ganadores del sorteo 5389 del jueves 19 de febrero
Conoce los números sorteados que repartieron $4.300 millones entre las diferentes categorías.
La Polla Chilena de Beneficencia realizó este jueves 19 de febrero el sorteo 5389 del Loto, concurso que contó con un pozo acumulado de $4.150 millones distribuidos en sus distintas categorías.
Durante la instancia se dieron a conocer los números ganadores del Loto, además de los resultados del Recargado, Revancha, Desquite y las diferentes modalidades del Jubilazo, consolidando a este juego como uno de los más populares del país.
Revisa los pozos a entregar por cada uno de los sorteos
- Loto: $740 millones
- Recargado: $340 millones
- Revancha: $330 millones
- Desquite: $70 millones
- Jubilazo $1.000.000: $960 millones
- Premio Jubilazo $500.000: $360 millones
- Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $1.200 millones
- Jubilazo $500.000 por 50 años: $300 millones
Revisa los números ganadores del sorteo 5389 a continuación:
- Loto: 38 - 4 - 32 - 11 - 30 - 1
- Comodín: 41
- Multiplicar: 3
- Recargado: 35 - 8 - 31 - 37 - 2 - 14
- Revancha: 27 - 9 - 41 - 35 - 32 - 31
- Desquite: 24 - 6 - 25 - 36 - 16 - 28
Jubilazo
8 - 9 - 11 - 20 - 25 - 12
12 - 11 - 35 - 25 -15 - 18
37 - 24 - 3 - 40 - 5 - 23
25 - 17 - 18 - 29 - 2 - 33
3 - 37 - 13 - 36 - 34 - 11
9 - 20 - 3 - 34 – 1 - 2
10 - 1 - 5- 22 - 24 - 39
Jubilazo 50 años
23 - 31 - 5 - 29 - 28 - 16
3 - 27 - 31 -14 -18 -32
6 - 28 - 5 - 23 - 26 - 17
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.