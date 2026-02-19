;

Inicia huelga general en Argentina contra la reforma laboral de Javier Milei

Los trabajadores comenzaron el paro a la medianoche, en rechazo a la reforma porque consideran que los cambios propuestos por el gobierno son “regresivos”.

Información de

DW

ADN Radio

Getty Images | Referencial

Getty Images | Referencial

El gobierno de Argentina afronta este jueves la cuarta huelga general de su gestión, en el día en que la Cámara de Diputados debatirá una polémica reforma laboral impulsada por el presidente ultraliberal Javier Milei, que ya fue aprobada por el Senado la semana pasada.

El paro, que comenzó a la medianoche y durará 24 horas, fue convocado por la principal central obrera del país, que considera que los cambios propuestos por el gobierno son “regresivos”.

La medida de fuerza se da en el marco de una economía que presenta síntomas de caída de la actividad fabril, con más de 21.000 empresas cerradas en los últimos dos años y la pérdida de unos 300.000 puestos de trabajo, según fuentes sindicales.

El más reciente es el caso de Fate, la principal fábrica de neumáticos de Argentina que este miércoles anunció el cierre de su planta en Buenos Aires y el despido de más de 900 trabajadores alegando la caída de la competitividad por la apertura indiscriminada de importaciones.

Revisa también:

ADN

La huelga será “condundente”

“Le queremos decir al Gobierno que el pueblo le dio el voto no para que le quite derechos”, dijo este miércoles Cristian Jerónimo, cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT), quien auguró que la medida de fuerza será “contundente”.

La última huelga general de la CGT fue el 10 de abril de 2025, aunque tuvo un acatamiento dispar porque no se plegó parte del transporte público.

Esta vez buscará vaciar las calles de los grandes centros urbanos. Los principales sindicatos del transporte de pasajeros adhirieron inicialmente a la protesta.

Además se cancelaron 255 vuelos, en una medida que afecta a 31.000 pasajeros, informó Aerolíneas Argentinas.

A estos se sumaron los trabajadores portuarios que paralizan importantes terminales como el de Rosario, uno de los mayores agroexportadores del mundo.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad