Explosión en Renca: crece la búsqueda de desaparecidos y familias recorren centros asistenciales

Mientras avanzan las investigaciones, aumenta la incertidumbre por personas cuyo paradero aún no es confirmado.

Javiera Rivera

Explosión en Renca: crece la búsqueda de desaparecidos y familias recorren centros asistenciales

Explosión en Renca: crece la búsqueda de desaparecidos y familias recorren centros asistenciales / Hans Scott

La emergencia registrada la mañana de este jueves en Renca no solo dejó al menos cinco personas fallecidas y 17 heridos —cinco de ellos en estado crítico—, según carabaineros, sino también una creciente lista de denuncias por personas desaparecidas.

Con el paso de las horas, familiares han recorrido distintos hospitales y centros asistenciales en busca de información sobre sus seres queridos, mientras continúan las labores de emergencia en la zona.

Uno de los casos que tomó notoriedad fue el de Paulette Scarleth Tello Polanco y Nicolás Hernán Soto Fuentes, una pareja que se desplazaba en motocicleta por el sector al momento de la explosión.

Tras la difusión del caso en el programa La Tarde es Nuestra, trabajadores de RedSalud Santiago informaron que la joven estaba internada en ese recinto. Su familia confirmó que fue encontrada y que su estado es crítico.

En cuanto a Nicolás Soto, hasta ahora no existe información oficial sobre su paradero. Su hermano señaló que ha recorrido al menos nueve centros asistenciales sin obtener respuestas claras.

A ellos se suman otros casos, como el de Andrés Jesús Arroyo Montecinos, de 29 años, cuyo vehículo fue hallado completamente destruido en el lugar del accidente, y el de Fabián Carvallo, de 36 años, quien se dirigía a su trabajo cuando ocurrió la explosión y aún no ha sido ubicado.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas del hecho, las familias insisten en obtener información oficial y mantienen la búsqueda activa en hospitales y recintos de salud.

