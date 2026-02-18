Temblor se percibe en el norte de Chile hoy miércoles: revisa acá la magnitud y epicentro del sismo

En horas de la mañana de este miércoles 18 de febrero, un temblor se registró en la zona norte del país.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) detalló que el sismo tuvo una magnitud de 3,6.

En tanto, su epicentro se ubicó a 105 kilómetros al este de Copiapó, en la región de Atacama.

El temblor, registrado a las 10:47 horas, también se percibió en la ciudad de Tierra Amarilla.