Temblor se percibe en el norte de Chile hoy miércoles: revisa acá la magnitud y epicentro del sismo
Senapred entregó más detalles de este movimiento telúrico percibido en Chile.
En horas de la mañana de este miércoles 18 de febrero, un temblor se registró en la zona norte del país.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) detalló que el sismo tuvo una magnitud de 3,6.
En tanto, su epicentro se ubicó a 105 kilómetros al este de Copiapó, en la región de Atacama.
El temblor, registrado a las 10:47 horas, también se percibió en la ciudad de Tierra Amarilla.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.