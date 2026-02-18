;

VIDEO. Ex chico Yingo revela la vez que Cathy Barriga le propuso ser concejal

Rodrigo Gallina se confesó en el último episodio de “Cata en Volá”.

Nicolás Lara Córdova

Ex chico Yingo revela la vez que Cathy Barriga le propuso ser concejal

Rodrigo Gallina y Benjamín Castillo, más conocido como ‘Pollo’, fueron los últimos invitados del podcast Cata en Volá, donde el ex chico Yingo dio una revelación que impactó al panel.

Durante el programa, Simón Espinosa preguntó a sus invitados que "muchas personas famosas han lanzado su carrera como políticos, ¿ustedes harían eso?"

Al instante, Rodrigo Gallina reveló un ofrecimiento que recibió para ingresar a la política por parte de la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

“Una vez Cathy Barriga me pidió que fuera concejal”, indicó, a lo que los panelistas le preguntaron de vuelta si lo querían por sus “aptitudes”.

Gallina profundizó en lo que le propusieron: “‘Mira, no hay que hacer mucho, nosotros te vamos aconsejando’, me dijeron. Me ofrecieron ocho gambas mensuales“.

Pollo Castillo, aprovechó el momento y comentó que “hay que hacer un par de bailes atrás, lo mismo que en Yingo”, provocando la risa de los presentes en el programa.

Finalmente, Rodrigo Gallina reveló su respuesta al ofrecimiento de Cathy Barriga.

Fiel a mis valores, les dije que eso es para gente que tiene vocación. No para la gente de la tele, ni para famosos”, cerró.

