El innovador modelo que busca transformar a Los Ríos en el epicentro del turismo biocultura

Ad portas de finalizar su primer ciclo de ejecución en marzo de 2026, el proyecto FIC Polo Creativo y Turístico Los Ríos ha consolidado una propuesta estratégica para el desarrollo económico regional. La iniciativa, ejecutada por la Universidad Austral de Chile y financiada por el Gobierno Regional, busca articular los sectores creativo y turístico bajo un modelo de gobernanza descentralizada que integra a siete comunas: Lanco, Mariquina, Futrono, Panguipulli, La Unión, Corral y Valdivia.

A través de un programa que combinó investigación aplicada y formación técnica, el proyecto ha logrado caracterizar un sector que antes trabajaba de forma fragmentada. El proceso incluyó mentorías internacionales con expertos de Brasil, Panamá, Argentina y Colombia, además de talleres sobre modelos de negocio y narrativa territorial, permitiendo que 38 emprendedores y agentes culturales recibieran su certificación oficial.

El despertar del mundo rural y mapuche

Uno de los ángulos más destacados de este ciclo es el protagonismo de los emprendimientos rurales e interculturales. El programa puso especial énfasis en el liderazgo femenino y en rescatar saberes ancestrales vinculados a la lana, las plantas y los recorridos en territorios mapuche. Para emprendedores como Cristian Castillo, de Turismo Karülafken, la clave estuvo en aprender a integrar tecnologías digitales y redes sociales sin desdibujar su cosmovisión.

Este enfoque ha sido validado por especialistas nacionales e internacionales en espacios como el mercado Fluvial 2025, donde las propuestas regionales demostraron ser competitivas para nichos de mercado específicos. Nicolás Carvallo, del programa Transforma Turismo de CORFO, señaló que la región se está transformando en una fuerza relevante para el país gracias a este “match” entre actividades creativas y experiencias turísticas de alto valor inmersivo.

Bases para el futuro regional

A pesar de la riqueza cultural detectada, el equipo de investigación identificó que la principal brecha del ecosistema no es la falta de creatividad, sino la estructuración comercial. Muchas iniciativas requieren pasar del relato identitario a productos turísticos formalizados con continuidad operativa. Por ello, las herramientas entregadas se enfocaron en la elaboración de fichas técnicas, pitch comerciales y modelos de negocio.

El líder del proyecto, Marcelo Godoy, explicó que actualmente se están monitoreando los resultados de la temporada estival para generar un balance final. Con este hito, el Polo Creativo y Turístico no solo cierra una etapa académica, sino que instala una “hoja de ruta” para un modelo donde la innovación y la tradición dialogan para proyectar a la Región de Los Ríos hacia mercados globales sin perder su profundidad identitaria.