Chilevisión anuncia retorno de “Teatro en Chilevisión”, detalla a sus actores y confirma fecha de estreno

Tras 13 años fuera de las pantallas, Chilevisión traerá uno de sus clásicos programas al aire.

Teatro en Chilevisión contará con Cristián Riquelme como presentador y, además, tendrá a tres miembros estables.

La señal televisiva reveló esta semana que el programa volverá a ser transmitido en marzo, específicamente desde el sábado 7 en horario prime.

El plantel de rostros estables que estarán presentándose en cada capítulo serán: María José Quiroz, Christian Henríquez y Kurt Carrera, quienes participaron en Detrás del Muro.

Teatro en Chilevisión será transmitido en vivo desde sus estudios ubicados en Machasa y abarcará historias de temas contingentes para Chile.