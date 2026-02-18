;

Abuso sexual en Ancud: médico de Cesfam es formalizado tras denuncia de trabajadora

La formalización apunta a un delito de abuso sexual por sorpresa cometido contra una auxiliar de aseo del establecimiento.

Mario Vergara

Marcelo Opitz

Un médico de nacionalidad venezolana, que se desempeñaba en el Cesfam de la comuna de Ancud, en Chiloé, quedó bajo medidas cautelares tras ser formalizado por el delito de abuso sexual por sorpresa. El Tribunal de Garantía determinó para el profesional las cautelares de arraigo nacional y la prohibición absoluta de aproximarse a la víctima.

Los hechos habrían ocurrido al interior del mismo centro de salud municipal, donde el imputado presuntamente abusó de una auxiliar de aseo que cumple funciones en el establecimiento. La fiscal subrogante de Ancud, María Paz Parada, fue la encargada de presentar los cargos ante el tribunal, detallando la naturaleza del ataque denunciado por la trabajadora.

ADN

Investigación y plazos judiciales

Tras la audiencia de formalización, la diligencia investigativa quedó bajo la responsabilidad de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Castro. El equipo especializado deberá recolectar las pruebas necesarias para acreditar la responsabilidad del médico en el ilícito denunciado al interior del recinto de salud.

Finalmente, el tribunal fijó un plazo de 60 días para la investigación. Durante este periodo, el médico deberá cumplir estrictamente con el arraigo nacional mientras se determina su futuro procesal en una causa que ha generado conmoción en la red de salud municipal de la Región de Los Lagos.

