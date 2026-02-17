;

Presidente Gabriel Boric pide a Papa León XIV interceder por la crisis humanitaria en Cuba

El Mandatario manifestó su preocupación por el deterioro de las condiciones de vida en la isla.

Gabriel Boric solicita a Papa León XIV interceder por la crisis humanitaria en Cuba

El Presidente Gabriel Boric envió una carta al Papa León XIV solicitando su intervención ante la crisis humanitaria que enfrenta Cuba, situación que —según el Gobierno— se ha agravado en las últimas semanas.

La misiva fue entregada el pasado 13 de febrero al nuncio apostólico en Chile, el arzobispo Kurian Mathew Vayalunkal, durante una reunión en el Palacio de La Moneda.

La información fue confirmada este martes por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres).

De acuerdo con la cartera, en el texto se expresó la preocupación de Chile por las condiciones de vida en la isla, mencionando problemas en el abastecimiento de alimentos, el funcionamiento de hospitales, el transporte público y el suministro eléctrico.

En la carta también se plantea que, más allá de las diferencias políticas, el bienestar de la población debe estar por sobre las disputas entre Estados.

Asimismo, se señala la importancia de avanzar en el respeto de las libertades fundamentales, incluyendo la situación de personas detenidas por motivos políticos.

Según el Ejecutivo, el objetivo es contribuir a generar un clima que permita aliviar tensiones y avanzar hacia soluciones sostenibles para la población cubana.

