En medio de polémica por ayuda a Cuba, recuerdan envío humanitario a Venezuela durante gobierno de Sebastián Piñera

Este anuncio reactivó comparaciones con la asistencia que nuestro país destinó a Venezuela durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Javiera Rivera

En medio de polémica por ayuda a Cuba, recuerdan envío humanitario a Venezuela durante gobierno de Sebastián Piñera

En medio de polémica por ayuda a Cuba, recuerdan envío humanitario a Venezuela durante gobierno de Sebastián Piñera

En medio de las críticas y el debate político generado por el anuncio del Gobierno de Gabriel Boric de enviar ayuda humanitaria a Cuba, volvió a surgir en la discusión pública un episodio ocurrido durante la administración del fallecido expresidente Sebastián Piñera.

La actual decisión del Ejecutivo contempla un aporte de US$1 millón destinado a programas de salud, nutrición y protección infantil a través de Unicef, en medio de la crisis energética y económica que afecta a la isla.

En esa línea, cabe destacar que desde Cancillería han enfatizado que la ayuda no se entrega al gobierno cubano, sino que se canaliza mediante organismos internacionales.

Sin embargo, la medida ha generado cuestionamientos desde la oposición, que ha acusado motivaciones políticas y ha pedido explicaciones al Ejecutivo.

En ese contexto, algunos sectores han recordado que en febrero de 2019, durante el segundo mandato de Piñera, Chile también anunció el envío de ayuda humanitaria a Venezuela en medio de la crisis que atravesaba ese país.

En esa ocasión, el apoyo estuvo compuesto por alimentos y medicamentos destinados a la población afectada por la emergencia social y económica.

A diferencia de la actual iniciativa hacia Cuba, el envío de 2019 se coordinó junto a la oposición al régimen de Nicolás Maduro, entonces liderada por Juan Guaidó, en medio de una estrategia internacional.

Finalmente, el debate sobre la ayuda a Cuba ha reabierto la comparación entre distintas acciones humanitarias adoptadas por Chile en los últimos años.

