“Intentó romper el vidrio con un martillo”: prisión preventiva para sujeto que asaltó a Macarena Tondreau

Una huella dactilar permitió capturar al sujeto vinculado al robo con intimidación, donde la animadora fue amenazada con armas y martillos.

La justicia decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el único detenido vinculado al violento robo con intimidación que afectó a la actriz y animadora Macarena Tondreau. El tribunal tomó la determinación tras considerar la gravedad de los hechos ocurridos la noche del domingo en la comuna de Vitacura, fijando además un periodo de 60 días para el desarrollo de la investigación.

El asalto se produjo cerca de las 23:00 horas en la Autopista Américo Vespucio, cuando la conductora se desplazaba hacia el oriente. En ese punto, un grupo de al menos tres delincuentes interceptó su trayecto, obligándola a detenerse. Los sujetos, que portaban armas de fuego y martillos, forzaron a Tondreau y a sus acompañantes a abandonar el automóvil para luego emprender la huida.

Relato de una noche de terror

En declaraciones entregadas a 24 Horas, Tondreau relató que al momento del ataque se encontraba junto a sus hijas. La animadora destacó que el blindaje de las ventanas fue fundamental, ya que uno de los asaltantes intentó fracturar el cristal con un martillo justo frente a una de las menores. “Gracias a Dios teníamos láminas más fuertes”, confesó la comunicadora, quien además lamentó la muerte de una de sus mascotas, la cual escapó del vehículo durante el incidente y falleció posteriormente.

Horas después del atraco, durante la madrugada del lunes, efectivos de Carabineros localizaron el automóvil sustraído en la calle Teniente Ponce, en la comuna de Conchalí. El hallazgo del móvil fue el primer paso para una diligencia que resultaría determinante en la identificación de los responsables.

Una huella dactilar como prueba clave

De acuerdo con la información entregada por la Policía de Investigaciones (PDI), el trabajo pericial permitió recolectar una huella dactilar al interior del vehículo, rastro que vinculó directamente al hoy imputado con el sitio del suceso. El sospechoso fue localizado y capturado en la misma comuna de Conchalí donde se abandonó el auto.

Según explicó el fiscal de flagrancia, Jorge Reyes, la solicitud de prisión preventiva se fundamentó en la peligrosidad del actuar delictivo y en las pruebas biológicas recabadas. El tribunal acogió los argumentos del Ministerio Público, asegurando que el detenido permanezca privado de libertad mientras se busca dar con el paradero de los otros integrantes de la banda que protagonizó el asalto.

