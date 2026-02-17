Encerrona a Macarena Tondreau: detienen a uno de los presuntos autores del violento asalto

Un hombre fue detenido por su presunta participación en la encerrona que sufrió la actriz y conductora de televisión Macarena Tondreau durante la madrugada de este lunes en la comuna de Vitacura.

La captura se concretó el día de ayer y el imputado pasará a control de detención y formalización en el bloque de la tarde, a partir de las 16:00 horas. Desde el Ministerio Público informaron que pasada las 14:00 se dará a conocer la sala donde se realizará la audiencia.

Captura 24 Horas Ampliar

El violento asalto ocurrió cuando Tondreau regresaba desde la playa hacia la región Metropolitana junto a sus hijas. Según relató la comunicadora, al salir de Vespucio Oriente para incorporarse a Costanera Norte, un vehículo se posicionó por delante, bloqueándole el paso.

De acuerdo con los antecedentes policiales, entre tres y cuatro sujetos descendieron del automóvil e intimidaron a la víctima con armas de fuego y objetos contundentes, presuntamente un martillo, obligándola a bajar del vehículo para sustraerlo y huir.

“Lo más importante es que estamos con vida”, señaló la actriz tras el hecho, detallando que sus hijas no resultaron con lesiones físicas, aunque sí afectadas emocionalmente. Además, una de sus mascotas murió luego de escapar en medio del asalto.

Horas más tarde, el automóvil fue recuperado en la comuna de Conchalí y actualmente es periciado por la Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminalística de la PDI, que continúa desarrollando diligencias para determinar la posible participación de otros involucrados.

Con la detención concretada, la investigación entra ahora en una etapa clave para esclarecer completamente la dinámica del delito.