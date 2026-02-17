;

VIDEO. Auto vuelca tras violento choque en el centro de Santiago: una persona quedó atrapada

Bomberos debió rescatar a la persona atrapada, mientras la SIAT investiga las causas del choque y el tránsito se mantiene suspendido en el sector.

Cristóbal Álvarez

Gabriel Riveros

Auto vuelca tras violento choque en el centro de Santiago: una persona quedó atrapada

Durante la madrugada de este lunes, un vehículo que se desplazaba por calle 10 de Julio impactó a otro automóvil en la intersección con Portugal, en el centro de Santiago, lo que provocó que uno de los móviles terminara volcado.

El accidente ocurrió cerca de las 6:20 horas y, según información recabada en el lugar, involucró a un automóvil rojo y otro de color blanco. De manera preliminar, se investiga si uno de los conductores habría cruzado con luz roja.

Producto de la colisión, uno de los vehículos volcó, dejando a una persona atrapada en su interior, quien debió ser rescatada por personal de Bomberos debido a la magnitud del impacto. En tanto, el segundo conductor resultó con lesiones de menor gravedad.

Uno de los involucrados, conductor de un radiotaxi, entregó su testimonio en el sitio del suceso, señalando que la emergencia fue atendida rápidamente por Bomberos y el SAMU, quienes llegaron a los pocos minutos del choque.

Actualmente, el conductor lesionado permanece en el lugar prestando declaración ante Carabineros, mientras se espera el trabajo del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), que quedó a cargo de establecer las causas y eventuales responsabilidades.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad