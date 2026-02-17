Auto vuelca tras violento choque en el centro de Santiago: una persona quedó atrapada

Durante la madrugada de este lunes, un vehículo que se desplazaba por calle 10 de Julio impactó a otro automóvil en la intersección con Portugal, en el centro de Santiago, lo que provocó que uno de los móviles terminara volcado.

El accidente ocurrió cerca de las 6:20 horas y, según información recabada en el lugar, involucró a un automóvil rojo y otro de color blanco. De manera preliminar, se investiga si uno de los conductores habría cruzado con luz roja.

Producto de la colisión, uno de los vehículos volcó, dejando a una persona atrapada en su interior, quien debió ser rescatada por personal de Bomberos debido a la magnitud del impacto. En tanto, el segundo conductor resultó con lesiones de menor gravedad.

Uno de los involucrados, conductor de un radiotaxi, entregó su testimonio en el sitio del suceso, señalando que l a emergencia fue atendida rápidamente por Bomberos y el SAMU, quienes llegaron a los pocos minutos del choque.

Actualmente, el conductor lesionado permanece en el lugar prestando declaración ante Carabineros, mientras se espera el trabajo del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), que quedó a cargo de establecer las causas y eventuales responsabilidades.