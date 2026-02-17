El ex dirigente deportivo y ex candidato, Harold Mayne-Nicholls, abordó públicamente uno de los flancos más complejos de su reciente incursión política: la deuda económica acumulada durante su campaña. En una conversación con ADN TE Acompaña de Noche, el ex personero se refirió a su búsqueda activa de mecanismos para saldar los compromisos financieros contraídos en los últimos meses.

Mayne-Nicholls reconoció que el proceso electoral implica una carga financiera significativa, la cual se vuelve un desafío crítico una vez finalizada la contienda por los votos. Durante el programa, el ex presidente de la ANFP enfatizó que su prioridad actual es cerrar este ciclo administrativo y económico con total transparencia, cumpliendo con cada uno de los proveedores y colaboradores involucrados en su proyecto.

El escenario post-electoral

De acuerdo con sus declaraciones, el proceso de “saldar la deuda” no solo es un compromiso legal, sino un deber ético con quienes confiaron en su candidatura. Mayne-Nicholls explicó que se encuentra analizando diversas vías para generar los recursos necesarios, entendiendo que el escenario posterior a las elecciones de 2025 requiere una gestión financiera rigurosa para evitar arrastrar saldos negativos.

Según lo expuesto en la entrevista, el ex dirigente también reflexionó sobre las dificultades que enfrentan las candidaturas independientes o de sectores con menos recursos para competir en igualdad de condiciones, destacando cómo los costos de despliegue y publicidad pueden convertirse en una pesada mochila tras el día de la elección.

Proyecciones y futuro profesional

A pesar del peso económico que describió, Mayne-Nicholls se mostró optimista respecto a su capacidad de resolución y a su futuro profesional. Si bien la política fue un capítulo intenso de su biografía reciente, el ex directivo sugirió que su experiencia en gestión deportiva y administración sigue siendo su principal activo para retomar sus actividades habituales y generar la estabilidad necesaria.

La entrevista concluyó con un Harold Mayne-Nicholls enfocado en la responsabilidad financiera, marcando una diferencia respecto a otros actores políticos que suelen evadir los detalles de sus balances post-campaña. Con este paso, el ex candidato busca despejar dudas y concentrarse en sus nuevos proyectos, lejos de la incertidumbre económica que suelen dejar los procesos electorales de alta competencia.