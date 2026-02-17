Dos temblores sacuden el norte del país en el mismo epicentro con minutos de diferencia: revisa la magnitud

Dos temblores sacuden el norte del país en minutos: revisa magnitud y el epicentro

Dos temblores de baja magnitud se registraron la tarde de este lunes 17 de febrero en la zona norte de Chile, específicamente en las cercanías de Pica, en la región de Tarapacá.

Según el Centro Sismológico Nacional, el primer movimiento ocurrió a las 18:06:32 horas y alcanzó una magnitud 3,4. Su epicentro se localizó a 44 kilómetros al sureste de Pica, con una profundidad de 109 kilómetros.

Minutos después, a las 18:23:12 horas, se produjo un segundo sismo en el mismo sector. Este evento tuvo una magnitud 3,0 y se ubicó a 49 kilómetros al este de Pica, con una profundidad de 106 kilómetros.

Ambos movimientos se registraron con una diferencia de poco más de 15 minutos y a gran profundidad, lo que podría explicar que hayan sido percibidos de manera leve o incluso imperceptible para la población.

Hasta el momento, no se han reportado daños a personas ni a infraestructura producto de estos eventos.