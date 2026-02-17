;

Dos temblores sacuden el norte del país en el mismo epicentro con minutos de diferencia: revisa la magnitud

Ambos movimientos se registraron con una diferencia de poco más de 15 minutos.

Javiera Rivera

Dos temblores sacuden el norte del país en minutos: revisa magnitud y el epicentro

Dos temblores sacuden el norte del país en minutos: revisa magnitud y el epicentro

Dos temblores de baja magnitud se registraron la tarde de este lunes 17 de febrero en la zona norte de Chile, específicamente en las cercanías de Pica, en la región de Tarapacá.

Según el Centro Sismológico Nacional, el primer movimiento ocurrió a las 18:06:32 horas y alcanzó una magnitud 3,4. Su epicentro se localizó a 44 kilómetros al sureste de Pica, con una profundidad de 109 kilómetros.

Minutos después, a las 18:23:12 horas, se produjo un segundo sismo en el mismo sector. Este evento tuvo una magnitud 3,0 y se ubicó a 49 kilómetros al este de Pica, con una profundidad de 106 kilómetros.

Revisa también

ADN

Ambos movimientos se registraron con una diferencia de poco más de 15 minutos y a gran profundidad, lo que podría explicar que hayan sido percibidos de manera leve o incluso imperceptible para la población.

Hasta el momento, no se han reportado daños a personas ni a infraestructura producto de estos eventos.

ADN

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad