“Iba a tomarnos una foto”: familia entrega detalles por muerte de adulta mayor atropellada en Maipú

Conmoción generó en Maipú la muerte de una mujer de 75 años, quien fue atropellada por un delincuente en motocicleta mientras este huía luego de cometer un robo.

El trágico hecho ocurrió cerca de las 20:40 horas del lunes en Avenida El Rosal, y ha generado profunda indignación entre vecinos y familiares de la víctima.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el motochorro circulaba por la vereda cuando robó el celular de un transeúnte. En su escape, arremetió contra la adulta mayor justo cuando ella salía de su domicilio para tomarse una fotografía con sus parientes. El impacto fue de extrema violencia y dejó a la mujer gravemente herida.

El relato de la familia tras el atropello en Maipú

En conversación con el matinal Tu Día de Canal 13, Javiera, sobrina nieta de la víctima, relató los segundos previos al atropello. “Ya íbamos saliendo de la casa y ella salió para tomarnos una foto. Quedó a metros de la entrada… y de repente pasó la moto”, señaló, visiblemente afectada.

Tras el impacto, el delincuente escapó por calle Teatro Municipal, mientras los familiares pidieron ayuda urgente. Personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) llegó rápidamente al lugar y trasladó a la adulta mayor hasta la Clínica Indisa. Pese a los esfuerzos médicos, horas más tarde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Durante la emergencia, la víctima del robo del celular llegó al sitio del atropello y confirmó que el motociclista había cometido un asalto momentos antes. “La idea es que ojalá pillen al tipo, porque no puede ser que alguien que se comporte así esté en la calle”, expresó Javiera, reflejando el sentir de la familia.

La mujer también entregó antecedentes clave para la investigación, indicando que el autor del hecho se desplazaba en una moto de color rojo, vestía ropa negra, portaba una mochila y llevaba un casco negro con rayas blancas.

Por instrucción de la Fiscalía, personal especializado de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para identificar y detener al responsable, quien continúa prófugo.