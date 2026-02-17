ADN.cl habló con los fundadores del “Gremio de Aventureros” que está revolucionando los eventos medievales, Sofia Galaz García y Nicolás Mendoza.

No se limitan a asistir. Ellos transforman el espacio en una experiencia de rol en vivo donde los visitantes dejan de ser espectadores para convertirse en aventureros con misiones, niveles y una identidad propia.

- ¿Cómo surge el gremio medieval y de dónde nace la idea de introducir misiones en los eventos?

“Surge de nuestra propia experiencia como consumidores de eventos durante años. Nos dimos cuenta de que muchas ferias se recorren en una hora y luego no hay mucho más que hacer; la gente se va rápido. Queríamos algo que mantuviera al público entretenido y dentro de la feria por más tiempo, lo que también ayuda a los artesanos y puestos de comida a vender más.

Decidimos crear actividades con continuidad: a diferencia de una búsqueda del tesoro puntual, aquí creas un personaje y avanzas en tu propia historia evento tras evento, subiendo de nivel. Esto genera un interés dinámico; hoy tenemos gente que nos sigue a distintas ferias solo para continuar su progreso con nosotros".

- Para alguien que asiste a una feria y los ve, ¿cómo puede participar y qué requisitos debe cumplir?

“Nosotros somos un gremio que hace actividades presenciales dentro de los eventos medievales. Nosotros funcionamos con un sistema de membresía, que lo único que define es cómo vas a iniciar tu aventura con nosotros.

Al momento de la inscripción, deberás haber leído y comprendido el reglamento y un consentimiento informado que deberás firmar presencialmente. En caso de ser menor de edad, se debe venir con su tutor o tutora legal para que este pueda firmar una autorización que le permita ser parte de nuestro gremio.

Una vez inscrito, este podrá realizar misiones e ir adquiriendo experiencia y desbloqueando nuevas aventuras".

- Respecto a la identidad en el juego, ¿cada persona elige su personaje o se le asigna un rol? ¿Qué razas existen?

“Aquí en el gremio, la gracia es que cada persona le dé vida a su propio personaje. En cuanto a razas, nosotros les damos la opción de que puedan elegir lo que quieran. Pueden caracterizar a un humano, un elfo, un enano, un orco, un goliath, lo que ellos quieran, hasta hadas si quieren. Eso no influye en la jugabilidad en sí.

Lo que sí influye es que todos parten en nivel 1, y como un aventurero raso, por así decirlo. Al nivel 5, ya cuando suben de rango y empiezan los combates reales, ahí pueden elegir una clase".

- Detrás de la magia hay mucha logística. ¿Qué es lo más difícil de organizar una misión en terreno?

“Creo que lo más complicado al momento de organizar una misión es llegar al lugar físico en donde vamos a realizar las actividades, porque muchas veces desconocemos cómo está distribuido el lugar, qué es lo que tiene, si tiene arbustos, si tiene árboles, etc.

Porque muchas veces tenemos que adaptarnos en ese mismo momento para poder colocar todas las cosas en su lugar, para que así, ellos puedan realizar el desafío de forma satisfactoria. Así que lo más complicado es como el tema de llegar ahí al terreno físico y montar, digamos, toda lo que es la escenografía para que se puedan completar los desafíos".

- Los eventos medievales son cada vez más comunes. ¿A qué atribuyes este crecimiento?

“Era un nicho que no estaba explotado. Antes había muy pocos eventos, como el del Parque Ecuador, pero el público objetivo siempre estuvo ahí esperando. Ahora hay más organizaciones dedicadas a esto y la gente responde con mucho entusiasmo porque por fin tiene espacios donde ir a “vitrinear” y disfrutar de esta temática".

Luces y sombras del oficio

- ¿Qué dirías que es lo peor y lo mejor de participar en este tipo de eventos?

“Lo peor, sin duda, es el tema de los pagos. Muchas organizaciones asumen que los artistas o expositores trabajamos solo “por amor al arte” y no ven los meses de trabajo previo ni las jornadas de sol a sol, donde a veces ni alcanzamos a comer por atender las actividades.

Lo mejor es el cariño de la gente. Recibir reseñas positivas de los asistentes y de los artesanos al final del día es lo más gratificante. Nos vamos con el corazón lleno al ver que las personas se entretienen de verdad con lo que hacemos".

- ¿Por qué crees que a la gente le fascina tanto meterse en este papel?

“Porque les permitimos ser alguien más. Tenemos gente mayor que al principio siente vergüenza por ser “grande”, pero les recordamos que nosotros también estamos cerca de los 30 y que esto es para disfrutar. Les encanta escalar rangos y compartir la experiencia. Básicamente, convertimos toda la feria en un tablero de juego gigante donde tienen que buscar cosas o incluso hacer ejercicio físico. El hecho de que nosotros nos mantengamos siempre en personaje y no solo “disfrazados” le da un realismo que los fascina".

Una anécdota inolvidable

- Para cerrar, ¿tienen alguna anécdota curiosa de sus eventos?

“¡Varias! Pero la más recordada fue en Los Ángeles, cuando recién inaugurábamos el gremio. Teníamos un show de combate donde nuestro bárbaro usaba una máscara “maldita” y se descontrolaba. En medio de la actuación, nuestro diablillo, Galius, debía golpearlo para intentar quitarle la máscara, pero en la adrenalina le pegó de verdad y le rompió la nariz. Galius terminó con los nudillos lastimados y el bárbaro, Tyrant, sangrando en vivo. Nosotros estábamos en shock, pero seguimos adelante y lo dimos todo. Al final, el público nos amó; ¡creyeron que era parte del realismo del show!“.