Caso Factop: tribunal ordena tomar declaración a fiscal regional Lorena Parra tras solicitud de defensa de Hermosilla

El 4° Juzgado de Garantía accedió a la petición, abriendo un nuevo foco de tensión con el Ministerio Público.

Nelson Quiroz

Tamara Aranda

Agencia Uno

Agencia Uno

Un nuevo giro sumó este martes el denominado caso Factop-Audio. El 4° Juzgado de Garantía acogió la solicitud de la defensa del abogado Luis Hermosilla y ordenó al Ministerio Público tomar declaración, en calidad de testigo, a la fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra.

La resolución se enmarca en la reapertura de la investigación, luego de que el tribunal diera curso a diversas diligencias solicitadas por las defensas de los imputados y un querellante, tras presentada la acusación fiscal.

Durante la audiencia, la defensa de Hermosilla ya había anticipado que pediría la declaración de Parra, lo que instala un nuevo foco de tensión en la causa, considerando el rol del Ministerio Público en la conducción de la investigación por el presunto entramado de corrupción que involucra a actores del mundo judicial y financiero.

En la jornada previa, el tribunal revisó distintas peticiones orientadas a profundizar líneas investigativas que, a juicio de las defensas, no quedaron suficientemente esclarecidas.

Entre ellas, se acogieron parcialmente solicitudes de la defensa de la abogada María Leonarda Villalobos, relacionadas con la obtención de información sobre fondos de inversión y el acceso a conversaciones vinculadas al empresario Daniel Sauer.

También se autorizaron nuevas diligencias pedidas por la defensa de Rodrigo Topelberg, cofundador de Factop, destinadas a esclarecer el funcionamiento interno de la empresa y la trazabilidad de operaciones financieras investigadas.

