A semanas del cambio de mando: delegado Durán defiende gestión en seguridad y asegura que RM cerrará el gobierno con Meiggs recuperado

A semanas del cambio de mando, el delegado presidencial de la región Metropolitana, Gonzalo Durán, realizó un balance de su gestión en seguridad y defendió los avances del gobierno, en medio de las críticas de la oposición y del próximo arribo de Germán Codina al cargo.

La autoridad metropolitana calificó como “muy cordial” la reunión de traspaso con el exalcalde de Puente Alto y aseguró que se estableció un cronograma para garantizar continuidad. “Procuramos hacer una entrega muy rigurosa (…) de modo que cuando asuma el 11 de marzo esté en condiciones de enfrentar los desafíos de manera inmediata”, afirmó en ADN Hoy.

Agencia UNO | Gonzalo Durán Ampliar

Frente a los cuestionamientos sobre la situación de seguridad en la RM, sostuvo que la denominación de “gobierno de emergencia” responde a una lógica de campaña.

“La región Metropolitana es la más compleja, vive el 40% de la población del país y probablemente el 60% de los problemas. Dicho eso, también hemos logrado una reducción de la tasa de homicidios y de delitos violentos”, señaló.

El delegado destacó la aprobación de más de 70 leyes en materia de seguridad, entre ellas la normativa sobre funerales de alto riesgo. “Llevamos ocho meses con esta legislación y no hemos tenido un solo incidente (...) Se acabó ese espectáculo lamentable de caravanas con fuegos artificiales y balaceras”, subrayó.

Respecto de las amenazas a alcaldes, como en Lo Espejo o San Bernardo, Durán fue enfático: “Son inaceptables y expresan una nueva fisonomía del crimen organizado. Todas las capacidades del Estado están puestas para dar con los responsables”. Añadió que en algunos casos ya se ha identificado el origen de las intimidaciones y que será la justicia la que determine sanciones.

Sobre el operativo en el barrio Meiggs, aseguró que “prácticamente el 90% de la gran manzana está completamente recuperada”. Detalló que se erradicaron los “toldos azules”, se enfrentó el contrabando y se atacaron bodegas vinculadas a mafias. “Invitamos a la ciudadanía a visitarlo con total seguridad en esta temporada escolar”, indicó.

4 de febrero de 2026/SANTIAGO FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott Ampliar

En paralelo, confirmó que continúan los desalojos en la región. En Maipú se ejecuta el tercer operativo conjunto con el municipio y, antes del término del mandato, se concretará el desalojo de la toma Dignidad en La Florida. “Es un compromiso que hemos asumido y lo vamos a cumplir”, afirmó.

Durán reconoció que la toma Nuevo Amanecer, en Cerrillos, quedará pendiente por su complejidad, pero aseguró que el objetivo es avanzar “hacia el cierre de todos los campamentos de la región”, siempre acompañado de políticas estructurales de vivienda.