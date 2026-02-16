Pasadas las 19:15 horas de este lunes, concluyó la extensa jornada de trabajo en el Ministerio de Seguridad Pública, instancia donde el diputado Andrés Jouannet hizo su primera aparición pública tras la controversia que lo vincula al caso Tragamonedas. El futuro subsecretario de la cartera participó en una reunión de siete horas con el equipo del actual ministro Luis Cordero, bajo la atenta mirada de su futura jefa de gabinete, Trinidad Steinert.

El nombramiento del líder de Amarillos por Chile ha estado bajo fuego cruzado debido a su participación en sociedades —actualmente sin actividad— relacionadas con imputados de la citada causa judicial. Sin embargo, la jornada estuvo marcada por el férreo respaldo político que le brindó José Antonio Kast, quien validó su permanencia en el equipo de seguridad mientras se desarrollaba la bilateral.

El espaldarazo del Presidente electo

Para Kast, las objeciones levantadas recientemente carecen de novedad, asegurando que toda la información disponible sobre Jouannet fue analizada con antelación al anuncio de su gabinete. El mandatario electo tildó de sospechoso que antecedentes antiguos se conviertan en una “detención mediática” de forma repentina, reafirmando que no posee duda alguna sobre la integridad del parlamentario.

De acuerdo con la visión del líder del futuro Gobierno, el valor de Jouannet radica en su probada experiencia en el terreno, destacando sus pasos previos como intendente, delegado provincial y diputado. “Forma parte de un equipo y le agradezco que haya aceptado la responsabilidad”, subrayó Kast, enfatizando que el conocimiento técnico del designado en áreas de crimen organizado y prevención es una garantía para el éxito de la nueva subsecretaría.

El futuro Subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet evitó responder a las consultas de la prensa, insistiendo que el Presidente electo ya habló y está todo aclarado @adnradiochile pic.twitter.com/RKhK7m1rRd — Diana Copa (@copadiana) February 16, 2026

La defensa del futuro subsecretario

Al término de la reunión, fue el propio Andrés Jouannet quien enfrentó los micrófonos para aclarar su situación. El legislador fue enfático en señalar que el reporte de sus antecedentes se concretó hace más de un año y evitó detallar sus conversaciones privadas con el Presidente electo, limitándose a declarar que las palabras de Kast fueron lo suficientemente nítidas sobre el tema.

Finalmente, frente a los cuestionamientos emanados desde sectores oficialistas, la autoridad nominada utilizó una máxima de Winston Churchill para blindar su reputación: “A la gente hay que verla por sus acciones”. Con este giro, Jouannet invitó a la opinión pública a evaluar su idoneidad basándose en su desempeño histórico en la administración pública, intentando dar por cerrada la polémica que amenaza con empañar el inicio del próximo mandato el 11 de marzo.