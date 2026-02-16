La Moneda respalda tesis de “sabotajes” en Gendarmería y descarta cuestionamiento a la institución

El Gobierno reafirmó este lunes la teoría de presuntos “sabotajes” al interior de Gendarmería de Chile, hipótesis que fue levantada originalmente por el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, tras registrarse nuevas fugas de reclusos. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, salió en defensa del secretario de Estado, argumentando que estos hechos podrían estar motivados por la resistencia interna a la reforma institucional que impulsa el Ejecutivo.

La conjetura oficial ha generado un clima de tensión, provocando duras críticas de los gremios de funcionarios y la oposición, quienes han llegado a exigir la renuncia de Gajardo. A la polémica se sumó el Presidente electo, José Antonio Kast, quien manifestó que “nunca hay que hablar mal de las instituciones”, a lo que Vallejo respondió solicitando responsabilidad y aclarando que no ha existido un cuestionamiento institucional.

Respaldo a la gestión y cifras de población penal

De acuerdo con lo expuesto por la ministra Vallejo, el respaldo del Ejecutivo a Gendarmería se refleja en un aumento de recursos, mayor inversión tecnológica y nuevos planes de infraestructura. La portavoz destacó que, pese a enfrentar un alza del 40% en la población privada de libertad, la institución ha logrado mantener la menor tasa de eventos críticos en las cárceles, respaldando explícitamente la labor del actual director de Gendarmería.

No obstante, la autoridad precisó que una cosa es el apoyo institucional y otra muy distinta es omitir la responsabilidad frente a irregularidades. La sospecha de sabotaje, según Vallejo, no apunta al organismo como un todo, sino a la posibilidad de que existan acciones deliberadas por parte de grupos específicos de personas que busquen entorpecer la gestión gubernamental.

Investigación judicial y secreto de antecedentes

Según lo informado por la Secretaría General de Gobierno, el Ministerio de Justicia ha solicitado la intervención de los tribunales para esclarecer los hechos con “total responsabilidad”. El objetivo es que la justicia realice las indagatorias necesarias para descartar o confirmar de forma definitiva cualquier intento de boicot al interior de los penales, sumándose a los actos administrativos y destituciones ya instruidos.

Finalmente, al ser consultada sobre los antecedentes concretos que maneja el Ejecutivo para sostener esta tesis, la ministra optó por la reserva. Vallejo enfatizó que no se entregarán detalles a través de los medios de comunicación para no alterar la regularidad al interior de las cárceles, pero insistió en que la labor judicial es fundamental para eliminar cualquier duda sobre el desempeño de la gran mayoría de los funcionarios de la institución.