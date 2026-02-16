Temblor sacude la zona norte de Chile hoy lunes: revisa acá la magnitud y epicentro del sismo

A primeras horas de este lunes 16 de febrero, un temblor se percibió en la zona norte de Chile.

Según Sismología, el sismo tuvo una magnitud de 5,2 mientras que su epicentro se ubicó a 30 kilómetros al norte de Calama, en la región de Antofagasta.

Desde el organismo indicaron que se encuentran evaluando “eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo”.

El temblor, registrado a las 18.24 horas, se dio a una profundidad de 101 kilómetros.