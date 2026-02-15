;

Choque en Santiago Centro deja dos heridos: conductor ebrio fue detenido y otro huyó

El accidente ocurrió en la intersección de Lira con Santa Isabel durante la madrugada de este domingo.

Verónica Villalobos

T13

T13

Un violento accidente de tránsito se registró cerca de las 4:30 horas en la intersección de calle Lira con avenida Santa Isabel, en Santiago. El siniestro, ocurrido en un cruce regulado por semáforos, involucró a dos vehículos particulares.

Según informó el teniente de Carabineros de Chile, Fabián Reyes, oficial de ronda de la prefectura Santiago Central, producto del impacto dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas de urgencia a la Posta Central para recibir atención médica.

La policía confirmó que uno de los conductores manejaba en estado de ebriedad, por lo que fue detenido de inmediato y quedó a disposición del Ministerio Público. En tanto, el segundo conductor abandonó el lugar a pie antes de la llegada de las unidades policiales, dándose a la fuga.

Aunque el acompañante del conductor que escapó fue interrogado, hasta ahora no ha entregado antecedentes que permitan su identificación. Carabineros realiza diligencias para dar con su paradero, mientras que la fiscalía revisará cámaras de vigilancia municipal para esclarecer la dinámica del accidente.

