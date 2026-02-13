“Los chilenos somos alérgicos a las amenazas”: Kaiser se lanza contra congresista de EE.UU. por críticas a ayuda de Chile a Cuba

El diputado Johannes Kaiser respondió a los cuestionamientos del congresista estadounidense Carlos A. Giménez, quien criticó el envío de ayuda humanitaria de Chile a Cuba y advirtió posibles consecuencias para el país.

A través de la red social X, el legislador norteamericano cuestionó la decisión del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, señalando que Chile debería apoyar a la democracia y no a un régimen militar.

“Los chilenos, sobre todo, deben estar del lado de la democracia y no de una dictadura militar. Chile enfrentará las consecuencias de este patético accionar”, dijo.

Frente a esos dichos, Kaiser rechazó el tono del mensaje y defendió la postura del país. “ Los chilenos somos alérgicos a las amenazas” , escribió, agregando que, pese a ser opositor al Gobierno, no podía dejar pasar lo que calificó como “un agravio al pueblo chileno”.

El parlamentario también sostuvo que el país ya tomó una decisión política en las últimas elecciones, al poner fin —según sus palabras— a una administración de izquierda.