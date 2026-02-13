;

Desde la eliminación del CAE hasta Sala Cuna: Presidente Boric fija prioridades legislativas en su último consejo de gabinete

El mandatario llamó a mantener el despliegue en terreno hasta el final de su mandato, destacó el proceso de reconstrucción tras los incendios y defendió un traspaso “impecable” con el gobierno entrante.

Durante la mañana de este viernes, el presidente Gabriel Boric encabezó en La Moneda su último consejo de gabinete, instancia en la que llamó a mantener el despliegue en terreno “hasta el último minuto” y a seguir gobernando activamente en los meses finales de su mandato.

En la reunión, el mandatario comenzó sus declaraciones refiriéndose a la tragedia de los incendios, señalando que más de 4.300 familias ya han recibido distintos apoyos del Estado y que el proceso de reconstrucción se encuentra en marcha.

Además, el Presidente proyectó las prioridades legislativas del Gobierno para las próximas semanas, enfocándose en sacar adelante la reforma al CAE y la ley de Sala Cuna durante la primera semana de marzo. Sobre el primero, sostuvo que “si hay voluntad política, podemos sacarlo adelante”, e hizo un llamado al Congreso a pensar en las familias.

Traspaso a Kast

En paralelo, el Presidente destacó el proceso de traspaso con el gobierno entrante, calificándolo como “impecable”, pese a las diferencias políticas, en un contexto marcado por tensiones entre ambas administraciones. “En tiempos de tanta polarización, tenemos que hacer un traspaso impecable”, afirmó.

Durante su intervención, Boric también anunció que en las próximas semanas comenzará la primera fase del sistema de vacunación 2026, junto con el inicio del año escolar en Juan Fernández, donde se inaugurará el primer establecimiento educacional tras los daños provocados por el terremoto de 2010.

En materia de vivienda, el mandatario indicó que el Gobierno está acelerando el ritmo de construcción para cumplir la meta de 260 mil viviendas al 11 de marzo, compromiso fijado por el ministro Carlos Montes.

En paralelo, también se mantienen las expectativas por eventuales en el equipo del presidente electo, especialmente respecto a la subsecretaría que aún falta por definir.

