Llegó con cinco kilos de sobrepeso: la U activa plan especial para poner a punto a Marcelo Morales

El lateral izquierdo fue cuestionado por su estado físico y, en la Universidad de Chile, tomaron medidas estrictas.

Javier Catalán

U de Chile

U de Chile

Marcelo Morales regresó a la Universidad de Chile este 2026 para suplir la baja de Matías Sepúlveda, pero su retorno no estuvo exento de críticas.

Muchos hinchas del “Romántico Viajero” cuestionaron al lateral izquierdo por su estado físico, ya que se le veía con un notorio exceso de peso. En algunos momentos, las críticas incluso derivaron en burlas.

Con el objetivo de recuperar la mejor versión del jugador, la Universidad de Chile prepara un plan especial de reacondicionamiento físico para el exseleccionado nacional.

Según información de El Deportivo, Morales volvió a la U con cinco kilos por sobre su peso ideal, por lo que ya se le asignó una dieta estricta supervisada por el área de nutrición del club.

Además, el “Shelo” está entrenando en doble jornada en el Centro Deportivo Azul. Mientras sus compañeros finalizan las prácticas con Francisco Meneghini y se retiran a sus hogares, él permanece realizando trabajos adicionales para acelerar su puesta a punto.

