Otro experimento de ‘Paqui’: la inesperada formación de la U para visitar a Palestino este viernes en La Cisterna

El adiestrador argentino no logra encontrar la mano al equipo y probará con una tercera formación distinta ahora ante los ‘árabes’.

Gonzalo Miranda

Rocío Ayala

Este viernes por la tarde, Universidad de Chile buscará el primer triunfo oficial del 2026 en La Cisterna, cuando visite a Palestino por la tercera jornada de la Liga de Primera.

Encuentro donde Francisco ‘Paqui’ Meneghini, otra vez, experimentará, para encontrarle la mano al equipo que está dirigiendo: un cambio plantea en relación a la caída frente a Huachipato, pero con un claro cambio de esquema.

En el último entrenamiento de este jueves, los azules practicaron con Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Diego Vargas, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Fabián Hormazábal en la zona de volantes; Lucas Assadi estará de enganche; para dejar en delantera a Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas.

Cabe recordar que en el debut, la U cayó ante Audax Italiano en el Estadio Nacional, y el pasado domingo perdió ante Huachipato en Talcahuano.

Palestino vs. la U, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Palestino y la Universidad de Chile, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2026 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Viernes 13 de febrero

  • 20:30 hrs | Palestino vs. Universidad de Chile | Municipal La Cisterna

