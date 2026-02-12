Liceo de Aplicación es declarado Monumento Histórico y queda bajo protección patrimonial en Santiago

El Liceo de Aplicación Rector Jorge Enrique Schneider fue oficialmente declarado Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico, tras la publicación del decreto en el Diario Oficial.

La medida reconoce el valor educativo, social, urbano y arquitectónico de uno de los establecimientos más emblemáticos de la educación pública chilena, ubicado en la comuna de Santiago.

La declaratoria, impulsada por la Subsecretaría del Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, establece un área protegida de 9.288 metros cuadrados que abarca los distintos edificios del liceo en avenida Ricardo Cumming. El decreto destaca que el inmueble constituye un testimonio clave de las políticas públicas de modernización educativa desarrolladas en Chile desde comienzos del siglo XX.

Un hito para la educación pública y la memoria histórica

Según el documento oficial, el Liceo de Aplicación representa un referente nacional en la democratización de la educación secundaria, al ser una de las primeras instituciones mixtas del país con igual malla curricular y cuerpo docente. Además, su estrecho vínculo con el Instituto Pedagógico lo convirtió en un espacio pionero para la formación de profesores de enseñanza media.

La resolución subraya también su relevancia social y política. Entre los antecedentes considerados se menciona el asesinato de nueve exestudiantes durante la dictadura cívico-militar, así como la activa participación del alumnado en movimientos estudiantiles en las últimas décadas. Todo ello consolidó al liceo como un símbolo de identidad, pertenencia y compromiso cívico.

En el ámbito arquitectónico, el conjunto presenta cinco componentes constructivos desarrollados entre 1910 y 2012, que reflejan distintas etapas de modernización de la infraestructura escolar. El decreto consigna que estas edificaciones evidencian el modelo de las llamadas “escuelas palacio”, proyectadas como un signo visible del Estado y su rol formador.

La autoridad ministerial estableció en el decreto que “declárase Monumento Nacional, en la categoría de Monumento Histórico, el Liceo de Aplicación Rector Jorge Enrique Schneider”, incorporándolo al Registro Patrimonial de acceso público y al Registro de Monumentos Nacionales.

Con esta decisión, el recinto queda sujeto a normas especiales de conservación y resguardo, reforzando su protección frente a intervenciones urbanas futuras.

¿Crees que esta declaratoria ayudará a fortalecer la educación pública y la memoria histórica en Santiago?