Con energía veraniega y un mensaje optimista, Hermanos Ilabaca presentaron “Venus en Marte”, el primer sencillo de lo que será su segundo álbum de estudio, previsto para agosto de 2026.

El dúo, integrado por los hermanos Pablo y Felipe Ilabaca, adelantó que el disco marcará una evolución sonora con mayor sofisticación y una fuerte influencia latina.

La nueva etapa cuenta con la coproducción de Roberto Trujillo, músico y director musical que ha trabajado con artistas internacionales como Karol G, Luis Fonsi y Pitbull. Según explicaron en Ciudadano ADN, esta colaboración ha aportado “un baño de Miami, de Cuba y de Colombia” al sonido del proyecto. “Es como demostrar que el proyecto continúa y que no es solamente un desliz, no es una cosa como única, un touch and go”, señalaron sobre el desafío que implica un segundo álbum.

“Venus en Marte”, que se estrena este viernes, propone un mensaje esperanzador en tiempos marcados por el pesimismo. “Tiene un mensaje positivo en un momento en que tendemos a golpearnos en un muro, a sentir que no hay salida, vivimos ansiosos, angustiados”, comentaron.

En paralelo, los músicos continúan activos en otros proyectos como 31 Minutos y nuevas iniciativas personales, una dinámica que, según explicaron, responde a la necesidad de canalizar distintas inquietudes creativas.

¿Vuelven los Chancho en Piedra?

Consultados sobre la posibilidad de un regreso de Chancho en Piedra, banda emblemática del rock chileno que cumplió 30 años recientemente, no descartaron la opción.

“No es una respuesta negativa a eso (...) pero más allá de confirmar eso, porque tampoco está en nuestras manos, nosotros estamos disfrutando y desarrollando nuestro proyecto, al cual le tenemos que dedicar 100% de la atención. Pero más allá de eso, nosotros lo que hacemos cuando tú dices replicar lo que los fans nos recuerdan y ponen cosas de los chanchos", dijo.

El grupo se presentará este fin de semana en el Teatro Ópera de La Serena y también será parte de Lollapalooza Chile, antes de emprender una gira por Colombia y México durante el otoño.

El nuevo álbum se irá revelando con sencillos mensuales en los próximos meses.