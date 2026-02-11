Percutaron 15 disparos: imágenes captan momento en que delincuentes balean a hombre en Quinta Normal

Cerca de la medianoche, un hombre de 40 años y nacionalidad venezolana fue asesinado por delincuentes en la comuna de Quinta Normal.

La víctima, que se encontraba guardando el vehículo en su domicilio, recibió varios disparos, los que finalmente terminaron con su vida.

En ese sentido, se reveló un video de una cámara de seguridad del sector en el cual muestran el actuar de los antisociales.

En dicho registro se puede apreciar cómo el hombre se encuentra guardando su auto, cuando a bordo de otro automóvil, los desconocidos descienden y abren fuego contra la víctima.

Información policial apunta preliminarmente que en el lugar se percutaron al menos 15 disparos.

El crimen está siendo investigado por personal policial, quienes buscan establecer la dinámica de los hechos, además de dar con los responsables del ataque.