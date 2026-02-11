;

Nuevo acuerdo habilita atención presencial para tramites tributarios que solo podían hacerse por internet

El convenio entre la Defensoría del Contribuyente y el IPS permitirá que las sucursales ChileAtiende reciban y deriven consultas en todo el país.

La Defensoría del Contribuyente (Dedecon) y el Instituto de Previsión Social (IPS) reforzaron su trabajo conjunto de cara a 2026, con el objetivo de ampliar el acceso a orientación tributaria gratuita en todo el país, especialmente ante la próxima Operación Renta, que comienza en abril.

Gracias a este convenio de colaboración, las 202 sucursales de IPS-ChileAtiende a lo largo del territorio nacional están habilitadas para recibir requerimientos relacionados con temas tributarios y derivarlos a los sistemas de atención de la Defensoría del Contribuyente.

La Dedecon es un servicio 100% digital. Sin embargo, desde 2025 sus profesionales capacitaron a funcionarias y funcionarios de ChileAtiende para que puedan orientar a las personas, recepcionar sus consultas y canalizarlas correctamente hacia la institución.

Esto representa un avance significativo en inclusión y acceso, particularmente para personas con problemas de conectividad, brecha digital o discapacidad visual, cognitiva o física.

El subdirector de la Defensoría del Contribuyente, Emilio Moreno, destacó que este paso permite acercar los servicios tributarios a la ciudadanía de manera presencial a través de una red con amplia cobertura territorial.

“Es un tremendo avance en inclusión y accesibilidad universal. Nos permite estar presentes de forma más directa en todo el país mediante una institución reconocida y valorada por las personas”, señaló.

“Preparados para orientar”

Por su parte, el director nacional del IPS, Juan José Cárcamo Hemmelmann, indicó que el trabajo colaborativo comenzó con un plan piloto en 26 sucursales y que actualmente el servicio ya está disponible en las 202 oficinas ChileAtiende.

“Nuestros funcionarios están preparados para orientar, recepcionar y derivar requerimientos tributarios hacia la Defensoría”, afirmó.

La ubicación y horarios de las sucursales ChileAtiende están disponibles en el sitio www.chileatiende.cl y a través del Call Center 101, además de las redes sociales oficiales de ambas instituciones.

