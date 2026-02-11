;

Más de 1.000 corredores competirán en el mundial UCI Masters Mountain Bike World en Nevados de Chillán: fecha y lo que debes saber

El campeonato mundial oficial para mayores de 35 años se realizará a fines de marzo, con participantes de 31 países.

Más de 1.000 corredores competirán en el mundial UCI Masters Mountain Bike World en Nevados de Chillán: fecha y lo que debes saber / Cedida

Nevados de Chillán será sede del UCI Masters Mountain Bike World Championships, el campeonato mundial oficial para categorías mayores de 35 años, organizado bajo la órbita de la Union Cycliste Internationale (UCI).

El evento, que se realizará entre el 26 al 29 de marzo, reunirá a más de 1.000 corredores provenientes de más de 31 países, consolidándose como una de las competencias de mountain bike más relevantes del calendario internacional.

El UCI Masters World Championships convoca a deportistas desde los 35 años en adelante, organizados en múltiples categorías por edad. Se trata de atletas de altísimo nivel, muchos de ellos ex profesionales, campeones nacionales e internacionales.

El campeonato se desarrollará en el Bike Park de Nevados de Chillán, reconocido por la calidad técnica de sus circuitos y su capacidad operativa para eventos de escala internacional. Posiciona a Chile y a la Región de Ñuble como epicentro del ciclismo de montaña mundial.

Con trazados diseñados bajo estándares UCI, desniveles de montaña de primer nivel y sistemas de elevación que permiten un funcionamiento eficiente y seguro, el Bike Park se ha consolidado como uno de los escenarios más completos del continente para competencias de downhill y cross country.

