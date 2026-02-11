Esto cuesta el permiso de circulación de los 10 autos más vendidos en Chile

El Informe del Mercado Automotor correspondiente a diciembre de 2025 entregó el balance del desempeño del sector durante el año y detalló las principales cifras de comercialización de vehículos nuevos en el país.

El reporte indica que la venta acumulada de unidades nuevas alcanzó las 310.598 en 2025, lo que representa un crecimiento de 2,7% en comparación con el año anterior. La cifra se ubicó en línea con las proyecciones realizadas por Forecast Consultores.

No obstante, el año se situó por debajo del promedio de ventas del sector en la última década, que bordea las 348.000 unidades anuales.

El informe también detalla el ranking de los modelos más vendidos, especificando marca, desempeño mensual y acumulado anual.

El modelo más comercializado del año fue el Baleno HB de la japonesa Suzuki. Durante diciembre registró 215 unidades vendidas y cerró 2025 con un acumulado de 5.837 vehículos, posicionándose en el primer lugar del listado anual.

Los más vendidos y su costo asociado

A través del sitio especializado Autocat.cl es posible consultar el valor del permiso de circulación correspondiente a cada modelo, información relevante para quienes evalúan la compra de un vehículo y desean estimar los costos asociados.

A continuación, se presenta la tabla con los diez modelos más vendidos de 2025 y su respectivo costo de permiso de circulación.