Lluvia en la Región Metropolitana: ¿A qué hora podrían caer precipitaciones hoy por un nuevo fenómeno meteorológico? / sarayut Thaneerat

Tras un fin de semana de calor extremo en la capital, el panorama meteorológico dará un giro este martes 10 de febrero. El avance de una vaguada en altura traerá un respiro térmico y la probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana.

Este fenómeno permitirá un aumento de la nubosidad y un descenso en los termómetros. En Santiago, por ejemplo, se debería llegar a los 27°C.

Acorde al modelo europeo ECMWF, las probabilidades de agua se concentrarán principalmente en los sectores de la alta cordillera.

Se esperan chubascos débiles principalmente durante la tarde, con mayor chance de lluvia se concentra entre las 17:00 y las 20:00 horas.

En cuanto al valle de la capital, la probabilidad de precipitaciones es muy baja, ya que el fenómeno actúa en niveles medios de la atmósfera. Sin embargo, el ambiente se matendría mayormente nublado durante la jornada.

En zonas de la RM como San José de Maipo, los termómetros apenas alcanzarán los 24 °C, mientras que en la provincia de Melipilla se esperan cerca de 26 °C.

La pausa térmica será breve, indica Meteored. Si bien el miércoles 11 las temperaturas se mantendrán contenidas cerca de los 30 °C, ya se proyecta un nuevo repunte para el cierre de la semana.

Hacia el viernes, los modelos meteorológicos advierten que el calor extremo regresará, con máximas que podrían escalar nuevamente hasta los 35 °C en el valle central durante el próximo fin de semana.